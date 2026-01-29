·
4

30
clics
Los estragos de la borrasca Kristin: las fuertes rachas de viento arrancan la catenaria del metro entre Picassent y Castelló
Se ha interrumpido la circulación entre ambas localidades desde las cuatro y media de la tarde
|
etiquetas:
:
tiempo
,
borrasca
,
valencia
,
comunidad valenciana
,
temporal
4 comentarios
#1
NPCMeneaMePersigue
Quejarse del tiempo = bajar precios
0
K
13
#2
wata
¿Cuánto van a tardar en echar la culpa a Óscar Puente?
0
K
11
#4
jonolulu
#2
El metro lo conducía Óscar Puente
1
K
27
#3
fremen11
Fanboys, los informes de mantenimiento dónde coño están???? Quien coño puso la catenaria ahí??? Se hizo con acero del siglo pasado??
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
