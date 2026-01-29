edición general
Los estragos de la borrasca Kristin: las fuertes rachas de viento arrancan la catenaria del metro entre Picassent y Castelló

Se ha interrumpido la circulación entre ambas localidades desde las cuatro y media de la tarde

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Quejarse del tiempo = bajar precios
wata #2 wata
¿Cuánto van a tardar en echar la culpa a Óscar Puente?
jonolulu #4 jonolulu
#2 El metro lo conducía Óscar Puente
#3 fremen11
Fanboys, los informes de mantenimiento dónde coño están???? Quien coño puso la catenaria ahí??? Se hizo con acero del siglo pasado??
