Estoy harto de la policía del pensamiento  

En el vídeo de hoy, hablaremos del fenómeno de la policía del pensamiento y de cómo siempre ha existido en la historia de la filosofía. Sócrates, Anaxágoras, Giordano Bruno, Galileo, Kant y muchos otros fueron censurados, perseguidos, acusados de herejía o incluso condenados por el simple hecho de pensar diferente. Y es que la libertad de pensamiento ha sido una conquista de siglos y siglos, y aún así de lo más endeble. Pues a pesar de toda esta historia, siguen existiendo los guardianes de la ortodoxia y del pensamiento respetable.