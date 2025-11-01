edición general
“Estoy enojada con mi presidente”: los votantes de Trump en Florida afrontan los efectos de sus políticas a un año de las elecciones

Golpeados por los recortes, la agenda migratoria y un cierre de Gobierno sin final a la vista, quienes apoyaron al republicano en las elecciones de 2024 sienten una mezcla de culpa, rabia y desconcierto.

El equipo de Trump ya contaba con el descontento de sus votantes una vez se hicieran efectivas las medidas preparadas. Así que veremos que traman para quedarse en el poder sin esos votos con los que ya contaban no tener en las próximas elecciones.
capitan__nemo #2 capitan__nemo *
Culpa, rabia y desconcierto. (Y frustracion)
www.meneame.net/story/soraya-narez-comica-ex-testigo-jehova/c03#c-3

Justo lo que necesitan para ser vulnerables a otras "sectas" (religiones/sectas, agrupaciones nazis, casinos, drogas/alcohol, juego online, ...)

Como los hombre cuya frustracion les lleva a sectas incel o a las tipo llados o tipo cripto.
Dragstat #3 Dragstat
No lleva ni un año en el poder y se ven nubarrones en el horizonte, mejor que se preparen, puede que todo esto no haya ni empezado todavía.
#4 omega7767
pues si sus propios votantes se sienten engañados, imagínate como se sienten los votantes que ya advirtieron quien era Trump y lo que iba a hacer
