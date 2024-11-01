edición general
25 meneos
36 clics
Estos son los ‘datos prohibidos’ que Ayuso esconde sobre la empresa de su alumna: 750.000 euros de beneficio en 2024 y 25 millones de patrimonio

Estos son los ‘datos prohibidos’ que Ayuso esconde sobre la empresa de su alumna: 750.000 euros de beneficio en 2024 y 25 millones de patrimonio

ElPlural.com desgrana las cifras de negocio de la compañía de Silvia Cruz, exconcejala del PP en Alcorcón, a la que la Comunidad de Madrid ha regado de dinero público

| etiquetas: silvia cruz , pp , alcorcón , dinero público
21 4 2 K 237 actualidad
4 comentarios
21 4 2 K 237 actualidad
Delay #1 Delay
@eirene @imparsifal aquí tenéis otro caso de abuso de los negativos:

@Doisneau , de sus últimos 50 votos 19 son negativos a mis envíos.
2 K 52
victorjba #4 victorjba
#1 El comando cacahuete rancio está de guardia 24 horas al día, 7 días a la semana xD
0 K 19
#3 Pixmac
Una empresa que no quede entre las tres mejores en el apartado técnico no debería poder llevarse un contrato basándose en que es la oferta más barata.

Hecha la ley, hecha la trampa.
0 K 20
reithor #2 reithor
No hay pan para tanto chorizo.
0 K 11

menéame