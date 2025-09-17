edición general
Estonia denuncia que tres aviones de combate rusos han violado su espacio aéreo durante 12 minutos

El Gobierno estonio ha señalado que se trata de una "brutalidad sin precedentes".

Veelicus #2 Veelicus
"brutalidad sin precedentes"... sin exagerar claro.
Luego lo que pasa en Gaza lo definirán como algo que hay que estudiar-
14 K 194
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Ya está la OTAN provocando a los rusos para empezar una guerra!!!! :troll:
4 K 50
Alakrán_ #5 Alakrán_ *
#-2 #3 Pero que mierda. Que vergüenzas de comentarios. ¿Qué coño tiene que ver Gaza aquí? Qué aviones rusos están violando el espacio aéreo de la UE un día si y otro también.
Tienes algo que decir al respecto. ¿Empezamos a violar la soberanía rusa?
2 K 29
sotillo #8 sotillo
#5 Lo habitual desde hace décadas
0 K 11
Malinke #10 Malinke
#5 si invadieron el espacio aéreo, está bien que lo denuncien, pero la palabra «brutalidad» hace pensar en otras acciones.
Cuando en un envío sobre el tema del GPS del avión de von der Leyen y se culpaba a Rusia, yo comenté que Rusia tranquilamente lo haría. Al final parece que fue un error, y algo similar pasó con un dron que voló sobre Polonia y con la destrucción de una vivienda en Polonia. Estás noticias hay que tomarlas con cuidado, porque los medios nacionales de países europeos van a exagerar lo sucedido o mentir si hace falta, sólo por acusar a Rusia.
2 K 43
jm22381 #4 jm22381
Que hagan como Erdogán: derribarlos y luego pedirles perdón :troll:
2 K 31
HeilHynkel #15 HeilHynkel
Huele a trola en un vuelo San Petersburgo Kaliningrado.
0 K 19
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ostras casi la duración de mis polvos. Solo 11 minutos más.
0 K 13
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#6 Los drones del día 9:
es.euronews.com/my-europe/2025/09/17/euroverify-el-derribo-y-la-desinf
Y obviamente no se destruye nada si no hay alertas de ataque desde Rusia; Causa > Efecto
0 K 7
Connect #14 Connect
Al final Putin le va a salvar el culo a Emmanuel Macron, Friedrich Merz y hasta al Keir Starmer con una bonita declaración de guerra que va a tener entrenidos a sus votantes. Seguramente Trump tomará ejemplo y provocará la suya con China. Porque oye, si Zelenski se mantiene en el puesto porque su pais está en guerra, pues el francés, el alemán, el británico y hasta el americano no van a decir que no a hacer lo mismo.

Menos mal que aquí tenemos a Sanchez, que es un tipo largo. Es de los que dice que te apoyo, pero no me metas en lios....
0 K 12
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#_2 Que cansino eres
0 K 8
#7 Dedalos *
¿Esto va ser como lo del misil en Polonia, que al final fue un misil que se le cayó a su propio ejército, pero todo el rato habían sido los rusos?
0 K 7
sotillo #9 sotillo
#7 Puede ser esto, lo otro o lo de más allá
0 K 11
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#7 ¿Cual misil?
¿El misil disparado porque drones rusos habían entrado a su espacio aéreo? ¿Ese?
0 K 7

