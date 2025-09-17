·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8428
clics
¿Pero la conocía o no?
6846
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
7057
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
6646
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
5486
clics
Una experta en protocolo analiza la visita de Trump a Windsor y señala todas las reglas que ha roto: "Es un impresentable"
más votadas
582
A la caza del filtrador de un vídeo de la dana contrario al relato oficial
603
José Elías, empresario multimillonario en España: “No me voy a ir a Andorra, creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero"
394
"Cállese, progre": un diputado riojano de Vox pierde las maneras y llama "tonta" a la portavoz de IU
445
Un barco con armas para Israel atraca en el puerto de València
390
Una manifestación estudiantil con banderas de Palestina recibe a Ayuso al grito de "Israel asesina, Ayuso patrocina"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
29
clics
Estonia denuncia que tres aviones de combate rusos han violado su espacio aéreo durante 12 minutos
El Gobierno estonio ha señalado que se trata de una "brutalidad sin precedentes".
|
etiquetas
:
estonia
,
rusia
,
violación espacio aéreo
,
kremlin
,
putin
,
europa
5
1
0
K
60
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
60
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Veelicus
"brutalidad sin precedentes"... sin exagerar claro.
Luego lo que pasa en Gaza lo definirán como algo que hay que estudiar-
14
K
194
#3
ElenaCoures1
Ya está la OTAN provocando a los rusos para empezar una guerra!!!!
4
K
50
#5
Alakrán_
*
#-2
#3
Pero que mierda. Que vergüenzas de comentarios. ¿Qué coño tiene que ver Gaza aquí? Qué aviones rusos están violando el espacio aéreo de la UE un día si y otro también.
Tienes algo que decir al respecto. ¿Empezamos a violar la soberanía rusa?
2
K
29
#8
sotillo
#5
Lo habitual desde hace décadas
0
K
11
#10
Malinke
#5
si invadieron el espacio aéreo, está bien que lo denuncien, pero la palabra «brutalidad» hace pensar en otras acciones.
Cuando en un envío sobre el tema del GPS del avión de von der Leyen y se culpaba a Rusia, yo comenté que Rusia tranquilamente lo haría. Al final parece que fue un error, y algo similar pasó con un dron que voló sobre Polonia y con la destrucción de una vivienda en Polonia. Estás noticias hay que tomarlas con cuidado, porque los medios nacionales de países europeos van a exagerar lo sucedido o mentir si hace falta, sólo por acusar a Rusia.
2
K
43
#4
jm22381
Que hagan como Erdogán: derribarlos y luego pedirles perdón
2
K
31
#15
HeilHynkel
Huele a trola en un vuelo San Petersburgo Kaliningrado.
0
K
19
#1
cenutrios_unidos
Ostras casi la duración de mis polvos. Solo 11 minutos más.
0
K
13
#6
javibaz
www.meneame.net/story/polonia-reconoce-entrada-dron-ruso-espacio-aereo
www.meneame.net/story/medios-informan-vivienda-danada-durante-incursio
En Polonia, drones.
0
K
13
#13
ElenaCoures1
#6
Los drones del día 9:
es.euronews.com/my-europe/2025/09/17/euroverify-el-derribo-y-la-desinf
Y obviamente no se destruye nada si no hay alertas de ataque desde Rusia; Causa > Efecto
0
K
7
#14
Connect
Al final Putin le va a salvar el culo a Emmanuel Macron, Friedrich Merz y hasta al Keir Starmer con una bonita declaración de guerra que va a tener entrenidos a sus votantes. Seguramente Trump tomará ejemplo y provocará la suya con China. Porque oye, si Zelenski se mantiene en el puesto porque su pais está en guerra, pues el francés, el alemán, el británico y hasta el americano no van a decir que no a hacer lo mismo.
Menos mal que aquí tenemos a Sanchez, que es un tipo largo. Es de los que dice que te apoyo, pero no me metas en lios....
0
K
12
#11
Don_Pixote
#_2
Que cansino eres
0
K
8
#7
Dedalos
*
¿Esto va ser como lo del misil en Polonia, que al final fue un misil que se le cayó a su propio ejército, pero todo el rato habían sido los rusos?
0
K
7
#9
sotillo
#7
Puede ser esto, lo otro o lo de más allá
0
K
11
#12
ElenaCoures1
#7
¿Cual misil?
¿El misil disparado porque drones rusos habían entrado a su espacio aéreo? ¿Ese?
0
K
7
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Luego lo que pasa en Gaza lo definirán como algo que hay que estudiar-
Tienes algo que decir al respecto. ¿Empezamos a violar la soberanía rusa?
Cuando en un envío sobre el tema del GPS del avión de von der Leyen y se culpaba a Rusia, yo comenté que Rusia tranquilamente lo haría. Al final parece que fue un error, y algo similar pasó con un dron que voló sobre Polonia y con la destrucción de una vivienda en Polonia. Estás noticias hay que tomarlas con cuidado, porque los medios nacionales de países europeos van a exagerar lo sucedido o mentir si hace falta, sólo por acusar a Rusia.
www.meneame.net/story/medios-informan-vivienda-danada-durante-incursio
En Polonia, drones.
es.euronews.com/my-europe/2025/09/17/euroverify-el-derribo-y-la-desinf
Y obviamente no se destruye nada si no hay alertas de ataque desde Rusia; Causa > Efecto
Menos mal que aquí tenemos a Sanchez, que es un tipo largo. Es de los que dice que te apoyo, pero no me metas en lios....
¿El misil disparado porque drones rusos habían entrado a su espacio aéreo? ¿Ese?