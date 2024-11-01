Esto es lo que trabajar durante muchas horas le hace a tu cuerpo

En 2021, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo publicaron un informe sobre los riesgos para la salud del exceso de trabajo. El informe encontró que trabajar muchas horas, definido como más de 55 horas a la semana, fue responsable de 745 000 muertes por accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca en 2016, un aumento del 29% desde 2000. Los estudios advierten que incluso una semana laboral de 40 horas, que durante mucho tiempo se ha defendido como norma de equilibrio, puede perjudicar nuestra salud.