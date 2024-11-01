edición general
Esto es lo que trabajar durante muchas horas le hace a tu cuerpo

En 2021, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo publicaron un informe sobre los riesgos para la salud del exceso de trabajo. El informe encontró que trabajar muchas horas, definido como más de 55 horas a la semana, fue responsable de 745 000 muertes por accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca en 2016, un aumento del 29% desde 2000. Los estudios advierten que incluso una semana laboral de 40 horas, que durante mucho tiempo se ha defendido como norma de equilibrio, puede perjudicar nuestra salud.

2 comentarios
emmett_brown #1 emmett_brown *
Qué raro, si todos hemos conocido a algún gerente que dice que trabaja 12-16 horas al día. A ver si es que lo que ellos llaman "trabajar" nosotros lo llamamos irse de comida.
kastanedowski #2 kastanedowski
Trabajar no hace daño. Bulo y reportado por spam.

Lo que hace daño es trabajar todo el dia y ganar menos que un pensionado, no ver a tu mujer ni a tus hijos... entre tantas cosas
