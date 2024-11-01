edición general
6 meneos
330 clics
Esto es lo que puede pasar cuando coges una mantis y la introduces en un vaso de agua

Esto es lo que puede pasar cuando coges una mantis y la introduces en un vaso de agua  

Explicación en: es.wikipedia.org/wiki/Chordodes_formosanus

| etiquetas: mantis , agua
5 1 0 K 66 cultura
5 comentarios
5 1 0 K 66 cultura
ansiet #5 ansiet
Se caga "patas abajo".
0 K 12
maxxcan #1 maxxcan
Mantis salvaje? Hay mantis domesticadas? La gente las tiene de mascota? Duermen con ellas?
0 K 10
#2 Leclercia_adecarboxylata
#1 Corregido, pero sí, yo duermo con una mantis en invierno.
1 K 19
#3 solojavi
#1 Es lo que pone en el vídeo, debe ser porque las que viven en libertad tienen parásitos y las que viven encerradas en jaulas no.
Si tuviera ese tipo de mascotas creo que les haría esto regularmente para desparasitarlas.
1 K 21
#4 Poll
#1 Sí, Sí, Sí, No.
0 K 10

menéame