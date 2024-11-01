·
Esto es lo que puede pasar cuando coges una mantis y la introduces en un vaso de agua
Explicación en:
es.wikipedia.org/wiki/Chordodes_formosanus
|
#5
ansiet
Se caga "patas abajo".
0
K
12
#1
maxxcan
Mantis salvaje? Hay mantis domesticadas? La gente las tiene de mascota? Duermen con ellas?
0
K
10
#2
Leclercia_adecarboxylata
#1
Corregido, pero sí, yo duermo con una mantis en invierno.
1
K
19
#3
solojavi
#1
Es lo que pone en el vídeo, debe ser porque las que viven en libertad tienen parásitos y las que viven encerradas en jaulas no.
Si tuviera ese tipo de mascotas creo que les haría esto regularmente para desparasitarlas.
1
K
21
#4
Poll
#1
Sí, Sí, Sí, No.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Si tuviera ese tipo de mascotas creo que les haría esto regularmente para desparasitarlas.