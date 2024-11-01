Esto era un dirigible de hojalata, no un Zeppelin de plomo [Eng]  

Hasta el día de hoy, el dirigible naval estadounidense USS ZMC-2 sigue siendo único en la historia de las aeronaves más ligeras que el aire. La mayoría de los dirigibles se clasifican en uno de tres formatos básicos de construcción: rígido, no rígido o semirrígido. Sin embargo, el ZMC-2 empleó un método de construcción completamente diferente, con una envoltura rígida recubierta de metal. El tipo de dirigible más común es el no rígido, cuyo máximo exponente son los dirigibles Goodyear actuales. Estos dirigibles tienen una cabina de control sos