Estigmas posmodernos y penúltimas verdades (Filosofía política en la obra de Philip K. Dick)

Un análisis exhaustivo de la obra del brillante escritor Philip k. Dick es cuanto menos complejo (...) Mi objetivo en este artículo es enmarcar gran parte de su producción literaria en un contexto filosófico determinado, el del posmodernismo, y defender brevemente la utilidad de la lectura de sus textos en el marco político actual (...) gracias a las obras de Dick podemos estar alerta ante peligros evidentes de la sociedad actual. Estos pueden ser el control político de los medios de comunicación, el fomento del pensamiento único o...