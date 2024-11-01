·
4
meneos
47
clics
Estética y performatividad en el nuevo Fascismo
Cómo la extrema derecha adaptó su estética a la cultura popular para dificultar la crítica argumentada.
|
etiquetas
:
fascismo
,
opinión
relacionadas
#2
mis_cojones_en_bata
Soy fascista, pero no me llames fascista, que me indigno, rojo de mierda.
Y así tooooodos los putos días de su triste existencia.
Si es que te tienes que reír.
1
K
22
#1
El_dinero_no_es_de_nadie
¿la crítica argumentada?
Pero si a todo el que opina distinto se le llama fascista y ya está.
Aquí no se argumenta, ni razona ni se matiza nada, simplemente todo pasa a ser fascismo.
Si es que te tienes que reír.
4
K
21
#3
Einwanderer
#1
Vaya, qué texto tan profundo y razonado acabas de escribir, sin categorías absolutas o generalizaciones apresuradas, ni frases hechas y lugares comunes que no aportan ninguna información!
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
