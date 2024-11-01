·
main action
Este es el sueldo más habitual en España... y se acerca al SMI
La brecha ha pasado de superar los 8.000 euros a ser de poco más de 400 euros, según el Instituto Juan de Mariana.
sueldo
españa
smi
actualidad
actualidad
#1
Doisneau
Va a ver que ir renegociando convenios un poco, no puede ser que el unico sueldo que suba sea el que depende del gobierno. Que mucho quejarse de PerroSanxe pero hay unos niveles de padefismo importantes...
Lo mejor de todo, que lo que la gente no ha hecho por dignidad o por luchar por sus derechos, lo hara por rabia cuando se les acerquen "los de abajo". Al tiempo
2
K
37
#5
Drazul
*
#1
espera sentado...
Mi hermana trabajaba en una fábrica de mazapanes hace 2 años y me decía que los jefes de turno solo cobraban 50€ más al mes que los peones, que cobraban el SMI. Y que un día se estaban quejando del gobierno porque ya solo había una diferencia de 50€. ¡En vez de quejarse de la empresa se quejaban del gobierno por subir los sueldos mínimos!
Luego subió el SMI de nuevo, pero ya no conozco a nadie trabajando allí para saber si los jefes de turno ahora cobran lo mismo que el resto pero pringando más...
3
K
38
#7
jm22381
#5
Otra consecuencia es que cuando queda un puesto de supervisor libre nadie lo quiere porque la subida de sueldo no compensa el stress.
1
K
25
#8
Doisneau
#5
Igual que hay un desglose de cuanto te quita de la nomina el estado, deberia haber una equivalente de cuanto gana tu empresa, jefe, departamento o lo que sea, para poder negociar las cosas en condiciones, que luego el jefecillo de turno te vende que esta todo muy mal y no te sube ni un euro mientras la empresa bate records y el se sube el sueldo al doble
1
K
20
#9
ostiayajoder
#8
Un desglose de lo q factura tu empresa al año.
Para q veas tu parte.
Por transparencia, ya sabeis.
0
K
8
#10
rogerius
*
#1
Relacionadas:
www.meneame.net/story/yolanda-diaz-asegura-subida-importante-salario-m
«
…una revisión del marco legal que regula su aplicación, con el objetivo de "eliminar los obstáculos que hoy entorpecen el incremento" y evitar que las empresas absorban las subidas a través de otros complementos salariales.»
www.meneame.net/story/espana-entra-trampa-smi-salarios-igualan-abajo-c
0
K
17
#4
powernergia
De momento si lo dice el "instituto Juan de Mariana", mejor ponerlo en el congelador por si el dato manipulado, sesgado o directamente falso.
2
K
36
#6
Doisneau
#4
Mira mi mensaje
#3
1
K
20
#2
Ovlak
Toda noticia que hable de un salario modal sin especificar su intervalo es susceptible de estar manipulando. Si el intervalo es de un céntimo, es lógico que los salarios más repetidos sean los que están de alguna manera regulados.
2
K
29
#3
Doisneau
*
#2
Pues estaba echando un vistazo a la fuente por eso mismo que tu comentas y me he encontrado que el estudio esta sesgado de cojones... Sacado de su propia web:
Instituto Juan de Mariana publica un nuevo informe dedicado al impacto que está teniendo el
aumento descontrolado
del SMI sobre el resto de salarios. Titulado Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico, las ideas centrales del documento son las siguientes:
Igualación salarial… por abajo
Exclusión laboral y
…
» ver todo el comentario
3
K
48
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
