Este robot será el encargado de hacerte los análisis de sangre muy pronto

¿Pánico a las agujas? Muy pronto no tendrás nada que temer cuando vayas a hacerte un análisis: este robot promete extraer la sangre de manera idónea incluso en pacientes con venas no palpables. Los médicos fallan en el 27% de los pacientes sin venas visibles, en el 40% de los que no tienen venas palpables y en el 60% de los pacientes demacrados. El robot es capaz de realizar análisis de sangre igual o mejor que los humanos. Tuvo una tasa de éxito del 87% para los 31 participantes, y del 97% en las 25 personas que tenían venas de fácil acceso.