Este monarca español fue también rey de Inglaterra e Irlanda, pero no fue demasiado bien

Durante cuatro años, un soberano español tuvo al alcance de sus manos la corona de Inglaterra, su histórica potencia rival. Un episodio que nos recuerda que, en siglos pasados, un matrimonio podía cambiar completamente el tablero político.

etiquetas: monarca , español , rey de inglaterra , irlanda , historia
comentarios
EsUnaPreguntaRetórica #2 EsUnaPreguntaRetórica
#1 Negativo por clickbait.
#3 Drazul
#1 Felipe II fue rey de casi todo "occidente" (ya sé que no se llamaba así en aquel entonces).

Rey de las Españas (así lo llamaban entonces) y casi toda América, gran parte de Europa central (no llegó a ser emperador del Sacro Imperio como su padre, porque lo era su tío, pero heredó muchas posesiones), casi toda Italia, rey de Portugal durante un tiempo, rey de Inglaterra durante otro tanto (no sé si coincidió en el tiempo), ...
#5 Tensk
Muy a favor de que se establezca el negativo por clickbait.
treu #4 treu *
El rey Felipe II, tiene menos letras para usar en el titular, menudo clickbait.
