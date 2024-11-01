Este monarca español fue también rey de Inglaterra e Irlanda, pero no fue demasiado bien

Durante cuatro años, un soberano español tuvo al alcance de sus manos la corona de Inglaterra, su histórica potencia rival. Un episodio que nos recuerda que, en siglos pasados, un matrimonio podía cambiar completamente el tablero político.
Rey de las Españas (así lo llamaban entonces) y casi toda América, gran parte de Europa central (no llegó a ser emperador del Sacro Imperio como su padre, porque lo era su tío, pero heredó muchas posesiones), casi toda Italia, rey de Portugal durante un tiempo, rey de Inglaterra durante otro tanto (no sé si coincidió en el tiempo), ...