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Este juego parece hecho por Studio Ghibli pero es mucho más que sólo unos gráficos bonitos. Análisis de Planet of Lana 2

Este juego parece hecho por Studio Ghibli pero es mucho más que sólo unos gráficos bonitos. Análisis de Planet of Lana 2

Es innegable que Planet of Lana II: Children of the Leaf te atrapa sensorialmente. Como sucedió con su antecesor, el trabajo artístico es sobresaliente. Visualmente es una auténtica maravilla para los ojos, pero también te enamora el apartado sonoro. Es muy bonito y tiene la capacidad de emocionarte a través del arte.

| etiquetas: planet of lana 2 , videojuego
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1 comentarios
2 1 0 K 31 Videojuegos
obmultimedia #1 obmultimedia *
Hasta la minga de los titulos clickbait que nada tienen que ver con lo que mencionan.
Lo de que se parece el juego como si fuese hecho por Studio Ghibli es decir una mentira como una catedral , se le parece como un huevo a una castaña.
Es mas similar a ICO con algun toque de The Last Guardian.
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menéame