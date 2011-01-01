Este es el entramado empresarial de la alumna de Ayuso a la que la Comunidad de Madrid adjudicó 75 millones en contratos  

Ariete Seguridad recibió hasta 286 contratos de la Comunidad de Madrid. La pasada semana, ElPlural.com informó de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impartió un Curso Superior universitario que sirvió para inflar, por 950 euros, el currículum de altos cargos del PP de Madrid. Muchos de los alumnos que se inscribieron en el Curso Superior de Estrategias de Comunicación para equipos políticos en la Universidad Rey Juan Carlos que impartió la dirigente madrileña entre enero y junio de 2014 mejoraron su posición en el..