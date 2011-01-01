edición general
Este es el entramado empresarial de la alumna de Ayuso a la que la Comunidad de Madrid adjudicó 75 millones en contratos  

Ariete Seguridad recibió hasta 286 contratos de la Comunidad de Madrid. La pasada semana, ElPlural.com informó de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, impartió un Curso Superior universitario que sirvió para inflar, por 950 euros, el currículum de altos cargos del PP de Madrid. Muchos de los alumnos que se inscribieron en el Curso Superior de Estrategias de Comunicación para equipos políticos en la Universidad Rey Juan Carlos que impartió la dirigente madrileña entre enero y junio de 2014 mejoraron su posición en el..

Antipalancas21
Le empresaria que más ventaja sacó de ello fue, sin duda, Silvia Cruz Martín, cuya empresa, Ariete Seguridad, ha recibido de la Comunidad de Madrid 75.730.601,02 de euros de al menos 286 contratos. En total, hasta el año 2024, la empresa de Silvia Cruz -quien además de alumna de Ayuso también fue concejal del PP en Alcorcón entre 2011 y 2017- obtuvo por parte de la Comunidad de Madrid 41.256.793,24 euros mediante adjudicaciones, 3.975.138,81 euros mediante modificaciones de contratos y 30.498.668,97 euros mediante prórrogas de contratos públicos. De ese total de 286 contratos de la Comunidad de Madrid con la compañía de la que Silvia Cruz es administradora única, 155 fueron menores y se llevaron a cabo por el procedimiento de urgencia.
aupaatu
Parece que la universidad Real imparte Máster de Mantenimiento de Títeres.
