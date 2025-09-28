edición general
Este es el curioso resultado de combinar los conceptos de bici eléctrica y coche

En los últimos años, las propuestas de movilidad urbana han evolucionado rápidamente, dando paso a vehículos cada vez más sostenibles, ligeros y eficientes. Aunque lleva ya un tiempo en circulación, este curioso biplaza sigue siendo un desconocido fuera del norte de Europa. Sin embargo, llama la atención allá por donde pasa gracias a su exquisita estética retro y una conducción divertida y relajada. Con una velocidad máxima de 25 km/h, el Kinner Car está catalogado como una bicicleta eléctrica.

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Molón pero carete. Me voy a esperar a la copia china.
#2 levante
18000€. Un juguete para pijos.
#3 TusCataplines
Mas a ras de suelo, asi puedes tragarte todo el co2 y evitar que vaya a la atmosfera...
