Este es un buen momento para ampliar el espacio de tu biblioteca dedicado a Leila Guerriero

Este libro se ha publicado tres veces –arranca explicando la también editora del volumen–: en el 2001, año en el que se hace esta primera gran compilación de sus textos periodísticos, no existe ninguna anterior; luego, hicimos una actualización en 2019, y ahora se hace esta nueva edición en la que prima la idea de recoger y festejar estos 25 años de trabajo periodístico”. Para ello, han decidido dividir el libro en dos ámbitos. Por un lado, crónicas y perfiles; por otro, textos sobre periodismo.