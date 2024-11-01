Este 7 de diciembre podremos ver fácilmente en Europa la conjunción de la Luna y Júpiter

Este domingo, justo después del atardecer, habrá un detalle en el cielo que merece la pena mirar: la Luna viajará acompañada por Júpiter. Los astrónomos lo llaman conjunción, aunque en realidad es más simple: desde nuestra perspectiva, ambos cuerpos celestes aparecerán muy cerca, como dos figuras que avanzan juntas por el firmamento. Y lo mejor es que no hace falta telescopio, conocimientos astronómicos ni cielos especialmente oscuros: basta con mirar cuando la Luna empiece a asomarse sobre el horizonte.