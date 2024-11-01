edición general
15 meneos
237 clics
Este 2CV unico era 4x4 y alcanzaba los 200km/h en 1979

Este 2CV unico era 4x4 y alcanzaba los 200km/h en 1979

Seguro que sabes que existió un Citroën 2CV bimotor llamado Sahara, pero hoy te quiero presentar una unidad bastante peculiar y única en su especie. Una que fue deliciosamente preparada para recorrer miles de kilómetros por el Norte de África. ¡Observa cada detalle de esta joya en las fotos de la galería!
Citroën 2CV Rally 4×4

Este coche fue construido en París en en 1979 por el ingeniero y piloto de carreras Jack Hanon, un tipo que había sido campeón en carreras de tierra con un 2CV.

Como los coches de tracción integral no eran una opción re

| etiquetas: citroën 2cv , bimotor , tracción total , historia del automovilismo
11 4 0 K 146 Motor
6 comentarios
11 4 0 K 146 Motor
WcPC #6 WcPC
9 caballos de vapor, 3l a los 100 y pesaba 600kg...
De verdad, pensar que ahora un coche consume 7 y se considera que consume poco...
Menuda locura.
0 K 11
#1 lectorcritico
El primer 2CV bimotor que conoci fue el de esta pelicula alemana.
0 K 10
#3 lectorcritico
#1 La pelicula alemana de Rallly de autos locos.
www.youtube.com/watch?v=ytWZcHpXWLo
0 K 10
josde #2 josde
Vaya locura de cabra 2CV
0 K 7
Gadfly #4 Gadfly
A veces merece la pena entrar a menéame. Cada vez menos, pero todavía ocurre...
0 K 6
Gadfly #5 Gadfly
18.250 euros me parece una puta ganga!
0 K 6

menéame