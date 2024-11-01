La Estatua de la Libertad, arma simbólica de los EEUU

"La Libertad Iluminando al Mundo" fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 en la isla de Bedloe (hoy lleva el nombre de 'Isla de la Libertad', a tres kilómetros de Manhattan), convirtiéndose desde entonces uno de los mayores íconos de EEUU. No por nada solía decirse que la Estatua de la Libertad es “la mejor arma del mundo”, la supuesta mayor democracia terrenal del orbe ha sobreexplotado su simbolismo, claro, a su mejor conveniencia política. Aquí una serie de caricaturas satíricas del simbolismo actual de "Miss Liberty".