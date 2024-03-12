Estas son todas las declaraciones de Ayuso sobre su novio: victimismo y conspiración tras un “ciudadano particular”

12.03.24. Mi pareja está sufriendo una inspección de Hacienda (…) no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde Moncloa (...). La fiscalía provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero. 13.03.24. El presidente del gobierno que mañana va a aprobar la ley más corrupta de la democracia, la ley que amnistía a delincuentes y presuntos terroristas, ha pedido mi dimisión