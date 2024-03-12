edición general
31 meneos
104 clics
Estas son todas las declaraciones de Ayuso sobre su novio: victimismo y conspiración tras un “ciudadano particular”

Estas son todas las declaraciones de Ayuso sobre su novio: victimismo y conspiración tras un “ciudadano particular”

12.03.24. Mi pareja está sufriendo una inspección de Hacienda (…) no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde Moncloa (...). La fiscalía provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero. 13.03.24. El presidente del gobierno que mañana va a aprobar la ley más corrupta de la democracia, la ley que amnistía a delincuentes y presuntos terroristas, ha pedido mi dimisión

| etiquetas: ayuso , declaraciones , gonzález amador , hemeroteca
22 9 0 K 324 Hemeroteca
4 comentarios
22 9 0 K 324 Hemeroteca
Kantinero #3 Kantinero
Madrileños que votan una psicopata inmadura
0 K 12
smilo #4 smilo
Con sus votontos funciona la estrategia, estan viendo si cuela en la gente normal
0 K 11
calde #1 calde
Cosas de ladrones
0 K 10
#2 tromperri
PP = Organización criminal.
Ilegalización ya.
0 K 9

menéame