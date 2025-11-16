Estas son mis normas, pero si tu meneo hace eco en mi cabeza tengo otras

Ayer vi esta noticia en portada, que es microbbloging y muro de pago.

Janet Yellen, exsecretaria del Tesoro de EE. UU.: Estados Unidos «corre el riesgo de convertirse en una república bananera» [Ing] www.meneame.net/story/janet-yellen-exsecretaria-tesoro-ee-uu-estados-u

Y esta, en que el propio autor dice que sabe que es muro de pago en el primer comentario, y en lugar de poner el contenido de la noticia como se hace a veces como salida, saca otros temas para vender sus motos.

El Hospital Clínico de Valencia obliga a los pacientes con cáncer a ir a Urgencias al eliminar las oncológicas meneame.net/story/hospital-clinico-valencia-obliga-pacientes-cancer-ir

Las normas deberían ser iguales para todos, independientemente de la línea editorial del meneo. Pero veo que es imposible, ya que en ninguno de los dos casos hay ni un solo voto negativo. La gente se limita a menear a golpe de titular si éste concuerda con sus ideas, sin molestarse en leer ni un párrafo de las noticias que dice que merecen la pena ser leídas.

Ni algoritmos cámara de eco ni leches. El eco lo generamos nosotros mismos con nuestras anteojeras ideológicas.