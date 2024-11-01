Estas son las habitaciones que el novio de Ayuso alquila a través de October Twelve: fotos, condiciones y reseñas  

En 2023 comenzó el negocio, con poco más de 40.000 euros de facturación, y aparecieron las primeras reseñas de los usuarios, que siguen llegando en la actualidad, por lo que se presupone que el negocio sigue en pie. Casa de Huéspedes 12 Octubre Rooms es el nombre que recibe el emplazamiento, situado cerca del Hospital 12 de Octubre, en las webs de alojamientos. “Está muy bien situado en el barrio de Usera, Madrid, a 5,7 km de Museo Reina Sofía, a 6,6 km de Parque de El Retiro y a 6,9 km de Royal Palace of Madrid”, introduce el anuncio.