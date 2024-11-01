edición general
66 meneos
582 clics
Estas son las habitaciones que el novio de Ayuso alquila a través de October Twelve: fotos, condiciones y reseñas

Estas son las habitaciones que el novio de Ayuso alquila a través de October Twelve: fotos, condiciones y reseñas  

En 2023 comenzó el negocio, con poco más de 40.000 euros de facturación, y aparecieron las primeras reseñas de los usuarios, que siguen llegando en la actualidad, por lo que se presupone que el negocio sigue en pie. Casa de Huéspedes 12 Octubre Rooms es el nombre que recibe el emplazamiento, situado cerca del Hospital 12 de Octubre, en las webs de alojamientos. “Está muy bien situado en el barrio de Usera, Madrid, a 5,7 km de Museo Reina Sofía, a 6,6 km de Parque de El Retiro y a 6,9 km de Royal Palace of Madrid”, introduce el anuncio.

| etiquetas: gonzález amador , habitaciones , alquiler
37 29 0 K 440 actualidad
11 comentarios
37 29 0 K 440 actualidad
Comentarios destacados:    
ewok #1 ewok
October Twelve. :roll:
Near de Royal Palace of Madrid.
5 K 60
Cuñado #8 Cuñado
#1 Not far from Retirement Park.
1 K 20
XtrMnIO #6 XtrMnIO
La cultura del esfuerzo.

Deja que tu dinero (público) trabaje por tí.
2 K 32
obmultimedia #9 obmultimedia
Que son picaderos premium ni cotiza.
1 K 27
jonolulu #5 jonolulu
Ayuso's eleven.

Robando a lo grande
1 K 19
pitercio #3 pitercio
Pisos patera. Típico cani cutre y gumias que te encuentras en un polígono ligando con chonis.
0 K 12
#11 slender_1
Todo tan cutre como rancio.
0 K 10
Lutin #2 Lutin
Vaya jeta
0 K 7
#7 Crtx89
Esto no es acoso? Es un negocio ilegal?
Lo de algunos subnormales con Ayuso y el novio roza la psicopatía.
1 K 5
#10 BurraPeideira_
#7 Pues sí... Para defender a la matayayos y a su maromo hay que tener un cromosoma de más y además ser un poco psicópata.
0 K 12

menéame