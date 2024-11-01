edición general
"¿Estás muerto?": la aplicación viral diseñada para que los jóvenes chinos solitarios confirmen que siguen vivos

Se llama "¿Estás muerto?" y su concepto es sencillo. Tienes que entrar cada dos días y pulsar un botón para confirmar que estás vivo. Si no lo haces, la aplicación se pone en contacto con tu contacto de emergencia designado y le informa que podrías estar en problemas. Se lanzó en mayo del año pasado sin pena ni gloria, pero su popularidad se disparó en las últimas semanas, ya que los jóvenes que viven solos en ciudades chinas la están descargado masivamente. Gracias a esto, se convirtió en la aplicación de pago más descargada del país. Según

AsVHEn #1 AsVHEn
¿Aplicación de pago para eso? Es lo mismo que mandar un "buenos días" a diario a ese contacto no me jodas.
Delphidius #2 Delphidius
Un "pedal del hombre muerto" como el de los trenes de toda la vida
