edición general
8 meneos
25 clics
El estancamiento europeo es real [ENG]

El estancamiento europeo es real [ENG]

Artículo de Pieter Garicano y Luis Garicano, rebatiendo al anterior artículo de Paul Krugman paulkrugman.substack.com/p/modeling-the-us-europe-paradox-very, en el que indicaba que el aumento de la diferencia entre la riqueza estadounidense y la europea era meramente contable por el alza de la cotización de las empresas de Silicon Valley. La comparativa muestra sueldos ajustados a precios constantes, indica el impacto de las tecnológicas en el conjunto de la economía, desigualdad, horas trabajadas, sueldos y urbanismo

| etiquetas: eeuu , europa , comparativa , sueldos , riqueza , evolución
8 0 2 K 90 Economía
7 comentarios
8 0 2 K 90 Economía
Andreham #5 Andreham
Me lo he leído así un poco por encima y todos los ejemplos que he visto para "desmontar" que en Europa se vive mejor que en Estados Unidos pese a que cobremos menos son gilipolleces.

Así que me venga a la cabeza porque no me lo voy a volver a leer:

-Dice que en Estados Unidos los productos son de mayor valor añadido. Dice que no tiene nada que ver Silicon Valley y el software que eso son outlayers para luego tirarse un buen rato haciendo ejemplos entre hacer coches alemanes y hacer…   » ver todo el comentario
3 K 47
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
#5 Que estamos estancados sin duda, que Silicon Valley y Wallstreet son un distorsionador enorme de la economía de EEUU, sin duda también, solo hay que revisar el concepto llamado "Pobreza Promedio" que creó la Universidad de Oxford para comparar economías de países diferentes y mide el tiempo medio que le lleva a una persona ganar el equivalente a 1 dólar:

En EEUU: 63 minutos
En Alemania: 26 minutos
En Francia: 31 minutos
En el Reino Unido: 34 minutos
...
En España: 45 minutos

ref:
www.indexbox.io/blog/new-poverty-measure-shows-us-disparity-is-twice-a

uk.finance.yahoo.com/news/way-measure-poverty-shows-us-055219652.html
0 K 14
Supercinexin #4 Supercinexin
Muy buen artículo. Estupendamente argumentado y bien escrito. Lo he leído en Español para leerlo más rápido y enterarme de más detalles. Gracias #1.
0 K 20
manbobi #2 manbobi
También está el impacto de enemistarnos con nuestro proveedor de gas.
"Fuck the EU"
0 K 12
eltxoa #7 eltxoa
nos reímos de la decadencia USana, para no reconocer la decadencia Europea
0 K 12
Kamillerix #3 Kamillerix
Si está Garicano por en medio ... {0x1f43d}
0 K 11

menéame