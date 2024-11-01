El estancamiento europeo es real [ENG]

Artículo de Pieter Garicano y Luis Garicano, rebatiendo al anterior artículo de Paul Krugman paulkrugman.substack.com/p/modeling-the-us-europe-paradox-very
, en el que indicaba que el aumento de la diferencia entre la riqueza estadounidense y la europea era meramente contable por el alza de la cotización de las empresas de Silicon Valley. La comparativa muestra sueldos ajustados a precios constantes, indica el impacto de las tecnológicas en el conjunto de la economía, desigualdad, horas trabajadas, sueldos y urbanismo
Así que me venga a la cabeza porque no me lo voy a volver a leer:
-Dice que en Estados Unidos los productos son de mayor valor añadido. Dice que no tiene nada que ver Silicon Valley y el software que eso son outlayers para luego tirarse un buen rato haciendo ejemplos entre hacer coches alemanes y hacer… » ver todo el comentario
En EEUU: 63 minutos
En Alemania: 26 minutos
En Francia: 31 minutos
En el Reino Unido: 34 minutos
...
En España: 45 minutos
ref:
www.indexbox.io/blog/new-poverty-measure-shows-us-disparity-is-twice-a
uk.finance.yahoo.com/news/way-measure-poverty-shows-us-055219652.html
"Fuck the EU"