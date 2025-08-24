·
main action
"Están siendo identificados": La advertencia de un congresista a colaboradores de Maduro en EE.UU
El congresista republicano Carlos Giménez agradeció a Trinidad y Tobago por apoyar el despliegue de EE.UU. en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela
etiquetas
maduro
venezuela
trump
trinidad y tobago
carlos gimenez
trump
politica
politica
#1
El_Dani_Carvajal
En Europa pa cuando?
#2
WcPC
#1
¿Ese energúmeno está hablando de que están armando un listado de nombres para realizar el equivalente a los campos de concentración para descendientes de japoneses en la segunda guerra mundial y a ti lo que te parece que deberían hacerlo en Europa?
Menuda forma de pensar, colega.
#3
azathothruna
#1
Lo mismo pregunto.
Diria que lo haria putin, pero viendo su cagada especial, no esta para otras mas
