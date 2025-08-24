edición general
"Están siendo identificados": La advertencia de un congresista a colaboradores de Maduro en EE.UU

El congresista republicano Carlos Giménez agradeció a Trinidad y Tobago por apoyar el despliegue de EE.UU. en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela

El_Dani_Carvajal #1 El_Dani_Carvajal
En Europa pa cuando?
WcPC #2 WcPC
#1 ¿Ese energúmeno está hablando de que están armando un listado de nombres para realizar el equivalente a los campos de concentración para descendientes de japoneses en la segunda guerra mundial y a ti lo que te parece que deberían hacerlo en Europa?
Menuda forma de pensar, colega.
azathothruna #3 azathothruna
#1 Lo mismo pregunto.
Diria que lo haria putin, pero viendo su cagada especial, no esta para otras mas
