“Estamos volviendo a la Edad Media”: Por qué el Sistema se está Rompiendo

Margarita Torres es historiadora, escritora y profesora universitaria, especializada en historia medieval y patrimonio histórico. A lo largo de su trayectoria ha combinado la investigación académica con la divulgación, acercando al público temas relacionados con la historia de España, los reinos medievales y las grandes figuras del pasado. Su trabajo destaca por ofrecer una visión rigurosa y accesible que conecta el pasado con la comprensión del presente.