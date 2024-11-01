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“Estamos volviendo a la Edad Media”: Por qué el Sistema se está Rompiendo

“Estamos volviendo a la Edad Media”: Por qué el Sistema se está Rompiendo

Margarita Torres es historiadora, escritora y profesora universitaria, especializada en historia medieval y patrimonio histórico. A lo largo de su trayectoria ha combinado la investigación académica con la divulgación, acercando al público temas relacionados con la historia de España, los reinos medievales y las grandes figuras del pasado. Su trabajo destaca por ofrecer una visión rigurosa y accesible que conecta el pasado con la comprensión del presente.

| etiquetas: volviendo , edad , media , sistema , rompiendo
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Ed_Hunter #2 Ed_Hunter *
És muy interesante toda su charla, hasta que empieza con las críticas a la Ursula von der Leyen, cometiendo el error de que no ha sido elegida por nadie, cuando no es así, es nombrada por el Parlamento Europeo, que es elegido por los ciudadanos europeos. Es como decir que el Presidente del Gobierno de España no es elegido por nadie.

Mira que es criticable la hija de puta de la Úrsula sin necesidad de mentir.
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#5 Troglobyte
#2 No es una elección directa: Ningún ciudadano marcó “von der Leyen” en una papeleta. No hay campaña paneuropea real donde los candidatos compitan directamente ante los votantes. Muchos europeos ni siquiera saben quién es hasta que sale en las noticias. No ganó unas primarias europeas claras. Surgió de negociaciones a puerta cerrada entre líderes nacionales.
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
#2 técnicamente tienes razón pero la diferencia es que en unas generales le ves la jeta al candidato y aquí nombran a alguien que sacan de una chistera.
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Ed_Hunter #9 Ed_Hunter
#6 no es cierto, en las últimas elecciones el PP Europeo dejó muy claro que su candidato era esta tipeja antes y durante la campaña electoral.
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tul #7 tul *
#2 criticas completamente justificadas para cualquiera que no sea una puta liendre del ppsoe
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obmultimedia #1 obmultimedia
Neo-Feudalismo, la nueva Edad Media.
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#4 atrompicones
Que la gran mayoría de la población se considere incluida en lo que llaman clase media es un indicio de bienestar social y económico. Democracia sin trabajo digno, sin vivienda, sin futuro, sin sanidad, sin educación, sin justicia, no siendo extensiva a toda la población, no es democracia.
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BastianBaltasarBux #10 BastianBaltasarBux
Esta tipa tiene un fuerte sesgo facha, de las de "España llevó la civilización a América" y mierdas nacional-católicas de igual envergadura. Yo ya no le tengo ningún respeto.
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kie #8 kie
Yo la he escuchado hasta que ha criticado las ciudades de 15 minutos. La idea es que tengas todo lo necesario a menos de 15 min de casa. La derecha usana comenzó a decir que quieren confinarnos en guetos, no sé con qué fin. Pues la derecha española copió el argumento, a pesar de que en Europa ya vivimos en ciudades de 15 minutos y tan contentos. En fin.
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#3 k-loc
Tiene toda la razón: está el mundo lleno de trovadores.
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menéame