Estamos cada vez más cerca de resolver el misterio del hombre de Petralona: el fósil no es ni neandertal ni humano

Hace unos 60 años, se halló en la cueva de Petralona una calavera incrustada en una estalagmita. Ahora, los científicos continúan descubriendo aspectos sobre su datación. Las primeras hipótesis apuntaron a que se trataba de un cráneo neandertal, pero poco más tarde surgieron otras teorías: algunos expertos indicaban que tenía una edad entre 350.000 y 200.000 años, ya que estas cifras correspondían con la de los fósiles de animales encontrados en sus alrededores. Ahora, un nuevo estudio parece arrojar luz sobre el hombre de Petralona, como se
