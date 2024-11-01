Estamos asistiendo al principio de una era peligrosa en la aviación comercial. Una en la que si vas a un funeral el billete te costará más

En Estados Unidos ya los llaman "precios basados en la vigilancia" (surveillance pricing), y consisten en un principio simple y aterrador: que las empresas que te venden productos y servicios lo hagan de forma personalizada con algoritmos de IA que analizarán todo la información que tengan sobre ti. La aerolínea Delta Airlines personalizó precios en base a la urgencia de los usuarios. Los algoritmos de IA que plantean ese cambio recolectan toda la información que pueden sobre sus pasajeros para ajustar el precio más alto posible