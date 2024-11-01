edición general
8 meneos
18 clics
Estamos asistiendo al principio de una era peligrosa en la aviación comercial. Una en la que si vas a un funeral el billete te costará más

Estamos asistiendo al principio de una era peligrosa en la aviación comercial. Una en la que si vas a un funeral el billete te costará más

En Estados Unidos ya los llaman "precios basados en la vigilancia" (surveillance pricing), y consisten en un principio simple y aterrador: que las empresas que te venden productos y servicios lo hagan de forma personalizada con algoritmos de IA que analizarán todo la información que tengan sobre ti. La aerolínea Delta Airlines personalizó precios en base a la urgencia de los usuarios. Los algoritmos de IA que plantean ese cambio recolectan toda la información que pueden sobre sus pasajeros para ajustar el precio más alto posible

| etiquetas: aviación , precios , demanda , algoritmos
7 1 0 K 80 actualidad
2 comentarios
7 1 0 K 80 actualidad
Veelicus #1 Veelicus
Esta claro que iba a pasar, por eso nos espian... y si esto de las aerolineas puede parecer que no es tan importante... atentos a los seguros de salud...
5 K 65
u_1cualquiera #2 u_1cualquiera
Hace 25 años cuando tuve mi primer tarjeta de fidelización del Caprabo me decían que era para adaptarse a mis necesidades
Pero después me di cuenta que los descuentos eran para cosas que no compraba
Y aquí estamos
0 K 10

menéame