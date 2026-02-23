La estafa de los ‘likes’

En el fraude de los likes, el estafador se hace pasar por una empresa de marketing y propone a la víctima tareas digitales sencillas, como dar “me gustas” a publicaciones, seguir cuentas en redes sociales o ver vídeos o anuncios online, todo ello a cambio de una pequeña recompensa. Una vez cumplida y pagada la primera tarea, la víctima se anima a solicitar un nuevo cometido. Entonces, el estafador le exige un depósito o cuota para acceder a él. Cuando la víctima paga y cumple con su trabajo, el supuesto empleador desaparece