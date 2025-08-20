edición general
Estados Unidos sanciona a cuatro jueces del Tribunal Penal Internacional

Donald Trump apenas había debutado en su segundo mandato presidencial en Estados Unidos cuando firmó en febrero pasado una orden ejecutiva para imponer sanciones contra el personal del Tribunal Penal Internacional (TPI) que participase en investigaciones contra sus ciudadanos o Israel por crímenes de guerra. Ahora ha vuelto a golpear contra ese organismo. Este miércoles, su Administración ha anunciado medidas contra cuatro de los integrantes de ese tribunal global: dos jueces y dos fiscales. Los afectados son los jueces Kimberly Prost...

Verdaderofalso
El futuro candidato a premio Nobel de la Paz
0 K 20
colipan
El genocida contra la ley
1 K 16
Frank39
Y que repercusiones legales o a la práctica tienen?
0 K 9
Frank39
EEUU no reconoce al tpi...
0 K 9
pirat
#5 Descartes, al verse obligado a reconocer la existencia de dios y para no quedar como un imbécil, argumentó algo así como que negar la existencia de un concepto implica su existencia...
0 K 7
aruleno
Donald, esto no positivo para el nobel de la paz.
0 K 6

