En Estados Unidos puedes comprarte un arma en un supermercado, pero un Roscón de Reyes con sorpresa dentro es ilegal

Si estas fechas te encuentras en Estados Unidos y la morriña te golpea con tanta fuerza que te apetece un roscón de Reyes, te vas a llevar una sorpresa: aunque puedas comprar este popular dulce en algún comercio, este ha perdido buena parte de la magia del verdadero ritual de comer un roscón: que a alguien azarosamente (más o menos, no juzgamos tu pericia a la hora de mover figuritas con el cuchillo que parte) le toque la figurita.

Aquí porque es tradición y tenemos una cultura bastante uniforme pero eso de meter piezas duras de plástico dentro de un pastel no parece nada seguro...
Aquí también sería ilegal por contener elementos no edibles dentro de comida según la directiva europea 2009/48 pero se añadió una excepción explícita para el roscón de reyes (y los huevos Kinder).
#3 Dos grandes negocios uno en fiestas navideñas y el otro todo el año
¡EEUU, país terrorista!

EEUU, democracia bananera.
Instrucciones: "el haba debería estar por aquí y la figurita del rey por aquí, es obligatorio hacerse el sorprendido si le ha tocado una de esas dos porciones"
