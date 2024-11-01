edición general
Estados Unidos está desmantelando sus bombas atómicas porque tiene un problema mayor en el horizonte: la IA

La Casa Blanca ordena acelerar licencias, liberar uranio estratégico y construir reactores para bases militares y centros de datos de IA

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Un plan explosivo. La administración Trump ha buscado cuadruplicar la producción nuclear del país.

No hay sobres en el mundo para tantos sobornos y sobrecostes.
azathothruna #5 azathothruna
#3 Esto es peor que guatemala y guatapeor, si es cierto.
Reducir su poder nuclear, solo para tratar de alcanzar a los chinos en IA.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Noticia muy sensacionalista se nota de donde viene. xD
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
Xataka y su sensacionalissmo de barra de bar
