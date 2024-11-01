·
Estados Unidos está desmantelando sus bombas atómicas porque tiene un problema mayor en el horizonte: la IA
La Casa Blanca ordena acelerar licencias, liberar uranio estratégico y construir reactores para bases militares y centros de datos de IA
estados unidos
,
desmantelando
,
bombas
,
atómicas
,
ia
#3
HeilHynkel
Un plan explosivo. La administración Trump ha buscado cuadruplicar la producción nuclear del país.
No hay sobres en el mundo para tantos sobornos y sobrecostes.
0
K
18
#5
azathothruna
#3
Esto es peor que guatemala y guatapeor, si es cierto.
Reducir su poder nuclear, solo para tratar de alcanzar a los chinos en IA.
0
K
8
#2
Antipalancas21
Noticia muy sensacionalista se nota de donde viene.
0
K
12
#1
aPedirAlMetro
Xataka y su sensacionalissmo de barra de bar
0
K
10
#4
azathothruna
…
» ver todo el comentario
0
K
8
