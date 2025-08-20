Estados Unidos, Emiratos Árabes y potencias aliadas demandan una tregua en Sudán y acceso humanitario ante el agravamiento de la crisis

Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Arabia Saudita, Suiza, la Unión Africana y Naciones Unidas realizaron este miércoles un llamado conjunto para que las partes en conflicto en Sudán acuerden una tregua que permita el ingreso de ayuda humanitaria. Según un comunicado difundido por el grupo de países, la solicitud responde al preocupante deterioro de la situación en territorio sudanés, especialmente por el aumento de casos de malnutrición severa, hambruna y las serias dificultades de acceso a las zonas más afectadas.