Cuando un general estadounidense declaró públicamente que México era un refugio para espías rusos, el entonces presidente de México lo desestimó de inmediato. “No tenemos información sobre eso”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al día siguiente, en marzo de 2022. No era cierto, y Obrador hizo caso omiso de las observaciones. Sheinbaum, la actual presidenta de México, ha mantenido en gran medida la antigua política de neutralidad del país, preservando las relaciones con países como Rusia y Venezuela a pesar de las presiones.