edición general
5 meneos
14 clics

Estados Unidos le dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse

Cuando un general estadounidense declaró públicamente que México era un refugio para espías rusos, el entonces presidente de México lo desestimó de inmediato. “No tenemos información sobre eso”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al día siguiente, en marzo de 2022. No era cierto, y Obrador hizo caso omiso de las observaciones. Sheinbaum, la actual presidenta de México, ha mantenido en gran medida la antigua política de neutralidad del país, preservando las relaciones con países como Rusia y Venezuela a pesar de las presiones.

| etiquetas: estados unidos , rusia , méxico , espías , presiones , diplomacia
4 1 0 K 65 guerrafria2
5 comentarios
4 1 0 K 65 guerrafria2
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
¿No seria una lista como la de las armas quimicas de Saddam en Irak por un casual? :troll:
3 K 51
kipper #3 kipper
#1 Es lo que yo me preguntaba, ¿se puede confiar en una lista elaborada por un organismo con intereses contrapuestos?
2 K 19
Barney_77 #4 Barney_77
#1 Como los de eta
0 K 19
Pertinax #2 Pertinax
...o como la de armas biológicas en Ucrania, ya puestos a rememorar.
1 K 36
Jakeukalane #5 Jakeukalane
Ejemplo de propaganda de prensa. La noticia entera es una muestra de propaganda. No voto negativo porque es interesante como documento de manipulación.
0 K 11

menéame