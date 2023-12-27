edición general
Estados Unidos defiende los derechos de los cristianos occidentales (Eng)

"Es de sentido común que permanecer en silencio y ofrecer una conversación consentida no constituye un daño", declaró un portavoz del Departamento de Estado estadounidense refiriéndose a las personas que se congregan alrededor de los arbotorios. El informe señalaba "áreas específicas de preocupación, incluyendo... las 'Zonas de Acceso Seguro' (que limitan el derecho de expresión en torno a las clínicas abortistas). Estas restricciones a la libertad de expresión podrían incluir prohibiciones a los esfuerzos por influir en los demás

Trifasico #1 Trifasico *
Estados Unidos defiende el acoso, pues vale.
Los cristianos occidentales se pueden ir todos a tomar por culo un rato, y los orientales tambien.
Las religiones en casa, y despues de cada uso, tirad de la cadena, que apestan.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 puedes acosar a mujeres que vayan a abortar por salud (si no lo tienen prohibido en ese Estado) en nombre de la libertad, pero no quemes una bandera de EEUU aunque la primera enmienda y el TS te avalen porque vas para la cárcel de cabeza
sotillo #6 sotillo
#1 Pero si es mentira, la de veces que los han atacado, mira la guerra sucia que hicieron con la Teología de la liberación o Nagasaki, la ciudad cristiana de Japón, esta gente solo responde a intereses económicos y lo demás milongas, vende a su madre por unos centavos
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Ya verás que risa cuando los meapilas de aquí sepan que hablan de los herejes. :-D
Andreham #3 Andreham
Ni que estuviera hablando de comunismo. O de homosexualidad. O de Satan. O de libros que hay que prohibir.
ContinuumST #4 ContinuumST *
#0 ¿Abortorios? ¿Arbotorios?
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 abortorio, así es como la extrema derecha llama a las clínicas

gaceta.es/espana/decenas-de-organizaciones-convocan-un-rosario-frente-
ContinuumST #7 ContinuumST *
#5 Jod, vale, pero... jod... en el DRAE ni figura. Jod.

EDITO/AÑADO: Lo más parecido, y tiene tela, es
abortario:
1622 VELÁZQUEZ, G. Información casas públicas f0 31v0 (según céd. Ac. de RdgzMarín): Pues ellas son [...] perjuras, blasfemas, ladronas, hechizeras, abortarias, adúlteras, incestuosas.
Cuñado #9 Cuñado
#5 Creo que lo comenta por la entradilla, que dice "arbotorio".
urannio #10 urannio
definitivamente los defiende pero poco, y siempre y cuando sean protestantes o puritanos.
