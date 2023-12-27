Estados Unidos defiende los derechos de los cristianos occidentales (Eng)

"Es de sentido común que permanecer en silencio y ofrecer una conversación consentida no constituye un daño", declaró un portavoz del Departamento de Estado estadounidense refiriéndose a las personas que se congregan alrededor de los arbotorios. El informe señalaba "áreas específicas de preocupación, incluyendo... las 'Zonas de Acceso Seguro' (que limitan el derecho de expresión en torno a las clínicas abortistas). Estas restricciones a la libertad de expresión podrían incluir prohibiciones a los esfuerzos por influir en los demás