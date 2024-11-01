Estados Unidos: condado afín a Trump pierde su unidad de partos debido a los recortes de Medicaid. Ahora tendrán que conducir una hora y media para dar a luz [EN]

Las cosas no parecen ir especialmente bien en las zonas del país que votaron por Trump. El hospital del condado de Franklin, en Georgia, donde el 86% votó por Trump, anunció el cierre de su unidad de partos. Este será el vigésimo sexto cierre de una unidad de partos en Estados Unidos este año, y otro caso en el que el capitalismo simplemente no tiene sentido para la atención médica, los hospitales de las zonas rurales suelen ser deficitarios y dependen en gran medida de programas como Medicaid y Medicare para mantenerse abiertos.