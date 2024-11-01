edición general
Estados Unidos: condado afín a Trump pierde su unidad de partos debido a los recortes de Medicaid. Ahora tendrán que conducir una hora y media para dar a luz [EN]

Las cosas no parecen ir especialmente bien en las zonas del país que votaron por Trump. El hospital del condado de Franklin, en Georgia, donde el 86% votó por Trump, anunció el cierre de su unidad de partos. Este será el vigésimo sexto cierre de una unidad de partos en Estados Unidos este año, y otro caso en el que el capitalismo simplemente no tiene sentido para la atención médica, los hospitales de las zonas rurales suelen ser deficitarios y dependen en gran medida de programas como Medicaid y Medicare para mantenerse abiertos.

| etiquetas: ee.uu , recortes , medicaid , medicare , zonas rurales , hospital , cierre , partos
themarquesito
Carne de primera para los leopardos comecaras
6
HeilHynkel
#1

Como se están poniendo ...

.  media
4
laruladelnorte
Este será el vigésimo sexto cierre de una unidad de partos en Estados Unidos este año,

Cada día se parece más a un país tercermundista. o_o
3
pazentrelosmundos
#4 lo es... Antes no es que estuviera mejor. Tenía unos índices de mortalidad en los partos brutal.
1
Gry
Subvencionar a las zonas rurales para que tengan servicios es de comunistas.

Que le vendan sus tierras a Bill Gates y se muden a una ciudad a trabajar en factorías como Dios manda.
0
cenutrios_unidos
Me parto con estas cosas.
0
angelitoMagno
Si son trumpistas y del "bible belt", lo mismo no les importa parir en casa.
0
Suleiman
El que no se lo pueda pagar, que se joda. Ese es su pensamiento.
0
poyeur
Ya hace años Carl Sagan decía que gastaban menos en niños que otros países, veo que siguen con esa tendencia youtu.be/BYdxFKTYJIQ?si=v7BQulAWDSppGDQT
0
ldoes
Ni abortar ni parir, libertad.
0
tobruk1234
Joder conducir media hora para dar la luz, joder pedazo casones tiene esa gente que tienen que coger el coche para dar la luz, y yo viviendo en una que en dos pasos quito y pongo la luz. {0x1f605} {0x1f605} {0x1f605} {0x1f605}
0

