Estados Unidos: el CEO de Kraft Heinz advierte sobre el peor sentimiento del consumidor en décadas

Kraft Heinz redujo su previsión de ventas después de que su CEO afirmara que el ánimo de los compradores estadounidenses ha caído a un mínimo histórico. Los precios más altos derivados de la inflación y los vientos en contra esperados por la reducción de los fondos de cupones de alimentos estaban creando un “entorno difícil” para los compradores estadounidenses. Mondelēz ya dijo el martes que los consumidores con presupuestos ajustados se concentran en comprar artículos esenciales en lugar de refrigerios.