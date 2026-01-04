Estados Unidos bombardeó la tumba de Hugo Chávez? Esto es lo que se sabe

En medio de reportes y material difundido en redes sociales, el nombre del exmandatario volvió a ocupar un lugar central por un hecho simbólico y sensible: el supuesto ataque al Cuartel de la Montaña, recinto donde reposan sus restos.
El bombardeo fue del antiguo Observatorio Cagigal en Caracas, que actualmente se utiliza como cuartel militar.
Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial ni peritaje público que establezca el nivel de daño real, el origen del incendio o si el lugar fue efectivamente bombardeado.