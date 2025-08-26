edición general
Estados Unidos asegura que está preparado para proporcionar supervisión y activos de inteligencia a Ucrania para la posguerra, según el Financial Times

EEUU también estaría dispuesto a participar en un escudo de defensa liderado por Europa

Asimismov #8 Asimismov
¿Proporcionar supervisión y activos de intelugencia a Ucrania?
Pero si no han salido de Ucrania desde 1945.
1
oLiMoN63 #11 oLiMoN63
#8 ... desde 1945???
0
Asimismov #12 Asimismov
#11 por no decir que desde 1917.
0
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
Si paga Europa, nos apuntamos!!!
1
salteado3 #5 salteado3 *
#3 Hay que gastar en maquinaria militar, a poder ser yanki, con guerra y sin guerra.
0
Cehona #9 Cehona
#3 Imposible, Trump ya ha dicho que a España la borra de ofrecer inteligencia militar por el caso Huawei.
Y de eso que nos libramos.
0
#10 Tunguska08Chelyabinsk13
#9 No no, yo no soy de los que dicen paga Europa, como si España no fuera Europa o los presupuestos de la UE no vengan de los impuestos españoles también. Me refería a que eso de apuntarse lo dice Trump.
0
roker #4 roker
Por un módico precio, apostilló.
1
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Ya nos lo montamos nosotros.

Mientras esté la Ursula, Napoleón IV y existan Alemania y Polonia, olvidate.
0
HeilHynkel #1 HeilHynkel
EEUU también estaría dispuesto a participar en un escudo de defensa liderado por Europa


Es decir, a vender los misiles a precio de oro.
0
Mixtape96 #6 Mixtape96
#1 Como funcione igual de bien que el israelí, mejor que no.
Ya nos lo montamos nosotros.
0
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
En 10 o 12 días
0

