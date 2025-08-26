·
Estados Unidos asegura que está preparado para proporcionar supervisión y activos de inteligencia a Ucrania para la posguerra, según el Financial Times
EEUU también estaría dispuesto a participar en un escudo de defensa liderado por Europa
estados unidos
,
ucrania
#8
Asimismov
¿Proporcionar supervisión y activos de intelugencia a Ucrania?
Pero si no han salido de Ucrania desde 1945.
1
K
32
#11
oLiMoN63
#8
... desde 1945???
0
K
11
#12
Asimismov
#11
por no decir que desde 1917.
0
K
12
#3
Tunguska08Chelyabinsk13
Si paga Europa, nos apuntamos!!!
1
K
30
#5
salteado3
*
#3
Hay que gastar en maquinaria militar, a poder ser yanki, con guerra y sin guerra.
0
K
14
#9
Cehona
#3
Imposible, Trump ya ha dicho que a España la borra de ofrecer inteligencia militar por el caso Huawei.
Y de eso que nos libramos.
0
K
15
#10
Tunguska08Chelyabinsk13
#9
No no, yo no soy de los que dicen paga Europa, como si España no fuera Europa o los presupuestos de la UE no vengan de los impuestos españoles también. Me refería a que eso de apuntarse lo dice Trump.
0
K
16
#4
roker
Por un módico precio, apostilló.
1
K
29
#7
HeilHynkel
#6
Ya nos lo montamos nosotros.
Mientras esté la Ursula, Napoleón IV y existan Alemania y Polonia, olvidate.
0
K
20
#1
HeilHynkel
EEUU también estaría dispuesto a participar en un escudo de defensa liderado por Europa
Es decir, a vender los misiles a precio de oro.
0
K
20
#6
Mixtape96
#1
Como funcione igual de bien que el israelí, mejor que no.
Ya nos lo montamos nosotros.
0
K
7
#2
ElenaCoures1
En 10 o 12 días
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
