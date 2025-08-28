edición general
Estados Unidos ampliará drásticamente la asistencia militar a Ucrania (2018) [ENG]

"Washington está listo para expandir los suministros de armas a Ucrania para construir las fuerzas de defensa naval y aérea del país ante el continuo apoyo ruso a los separatista del este". La administración Trump está "absolutamente" preparada para ir más allá en el suministro de armamento letal a las fuerzas ucranianas que los misiles antitanque que entregó en abril. "Necesitan asistencia letal", enfatizó. El Sr. Volker explicó que "necesitan reconstruir una armada y también tienen una capacidad aérea muy limitada. Creo que tendremos que...

HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿acaso insinúan que ya hace 7 años ya eran la marioneta de EEUU? :roll:
3 K 49
platypu #3 platypu
Ha quedado demostrado que hacian falta para contener la invasion imperialista de Putin
2 K 27
#5 fremen11
#3 #_2 Ha quedado demostrado quien el está detrás de esta guerra proxi
1 K 29
suppiluliuma #4 suppiluliuma
Resumen de este envío: ¡NOOOOOOOOOOOOOOOOO! ¡NO PODEMOS AYUDAR A NINGÚN PAÍS A DEFENDERSE DEL IMPERIALISMO! ¡PUEBLOS DEL MUNDO, SOMETEOS A VUESTROS AMOS! ¡ES EL MUNDO MULTIPOLAR QUE VIENE! ¡VIVAN LAS ESFERAS DE INFLUENCIA! ¡VIVA EL PACTO MOLOTOV-RIBBENTROP!
2 K 24
HeilHynkel #22 HeilHynkel
#11

¿Te refieres a esos países que tienen bases americanas para que no se desmanden? Vete a informarte a las pelis de marines de Netflix y a los post de los NATOntados.

Desde luego, cada vez que oigo a alguien hablar de democracia se le nota el remalazo genocida cosa mala.
0 K 20
Verdaderofalso #20 Verdaderofalso *
#19 pero China es el enemigo, el comunismo, no? O sea no se porque se pone como ejemplo cuando NUESTROS ALIADOS, aparte de espiar a aliados OTAN, tienen ejemplos relevantes de muertos en los golpes de estado financiados o apoyados por eeuu sin contra guerras ilegales como Irak o genocidio de Gaza:

 • América Latina (décadas de 1950–1980s)
 • Guatemala (1954): la CIA organizó el golpe contra Jacobo Árbenz; la posterior guerra civil dejó más de 200,000 muertos (según la Comisión de la Verdad de…   » ver todo el comentario
0 K 20
koestler #21 koestler *
#20 Matar a 65 millones de personas como hizo China sería equivalente a toda la población española y casi toda la portuguesa, aquí en Europa y en los Estados Unidos eres libre de apoyar y justificar a dictadores genocidas, disfrútalo y recuerda, Putin puede acabar la guerra cuando quiera, lo que está haciendo no es por el bien de la humanidad ni de sus ciudadanos sometidos es lo mismo que sucedió con los millones y millones que mató Mao en China
0 K 5
koestler #23 koestler
#20 Por cierto y como reflexión personal, si veo las dictaduras comunistas de turno de la época, asesinan a 65.000.000 de sus ciudadanos en China y en Rusia según cifras oficiales, a 30.777.975 solo en ejecuciones judiciales por cargos políticos entre 1929 y 1953, lo primero que también trataría de hacer es contener a esos salvajes de cualquier modo, de todos modos lo importante es que ganaron los buenos.
0 K 5
#18 chavi *
#15 China NO es aliado de Rusia..

China rambien suninistra tecnología a la UE, a EEUU y a Australia
0 K 14
#16 chavi *
#14 Europa entrega dinero a Rusia. Se llama comercio.

Rusia con ese dinero hace lo que le salga del nardo.

Si no es así que son esas "nuevas sanciones"?
0 K 14
#13 chavi *
#12 Bueno, la UE sigue dandole pasta a Rusia para que las compre.

Que no les sancione y comercie con ellos no implica que sean aliados
0 K 14
koestler #14 koestler
#13 ¿Dices que Europa da dinero a Rusia para que compre armas?, como no nos vamos a reír leyéndoos.
0 K 5
koestler #6 koestler
Los aliados rusos: China · Corea del Norte · Bielorrusia · Irán · Siria · Vietnam. Todo dicho.
1 K 11
Malinke #7 Malinke
#6 o los países que no se someten a EEUU y hacen unión.

La UE tenemos a EEUU e Israel, por ejemplo, como aliados, todo dicho.
2 K 41
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

Y a los ingleses, los mayores genocidadas de la historia.
1 K 30
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#6

¿No de te avergüenzas de apoyas nazis y genocidas?

x.com/MarioBojic/status/1959527733135917435?t=AI11oC4Wl5297OQcV52cLg&a

¡anda! Pero si es otro clon astroturfero.  media
0 K 20
koestler #11 koestler
#8 Claro, por eso el 98,5% de Europa y de las democracias de paises desarrollados del mundo lo hace, lo raro que gente como tú aquí quiera defender lo que hace Rusia, podéis retroalimentaros entre vosotros en la página si queréis claro, pero otra cosa es ya la realidad.
0 K 5
#10 chavi
#6 China es aliado ruso ???
0 K 14
koestler #12 koestler *
#10 España no abastece a Rusia con el material con que están matando a civiles Ucranianos, por poner un ejemplo.
0 K 5
platypu #15 platypu
#10 No solo es aliado, sino que es el principal suministrador de tecnologia en la guerra, detras del contrabando que traen de europa.
0 K 9
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#6 entre esos países llevan menos golpes de Estado financiados o apoyados que EEUU xD
0 K 20
koestler #19 koestler *
#17 Bueno, Mao Zedong solo en China se estima que mató a 65 millones de personas, basicamente el milagro chino de sacar a millones de personas de la pobreza es simplemente enmendar lo que ellos mismos hicieron durante la misma dictadura.
0 K 5
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
En 10 o 12 días
0 K 6

