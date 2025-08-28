Estados Unidos ampliará drásticamente la asistencia militar a Ucrania (2018) [ENG]

"Washington está listo para expandir los suministros de armas a Ucrania para construir las fuerzas de defensa naval y aérea del país ante el continuo apoyo ruso a los separatista del este". La administración Trump está "absolutamente" preparada para ir más allá en el suministro de armamento letal a las fuerzas ucranianas que los misiles antitanque que entregó en abril. "Necesitan asistencia letal", enfatizó. El Sr. Volker explicó que "necesitan reconstruir una armada y también tienen una capacidad aérea muy limitada. Creo que tendremos que...
| etiquetas: usa , ee.uu. , estados unidos , ucrania , armas , militar , 2018
¿Te refieres a esos países que tienen bases americanas para que no se desmanden? Vete a informarte a las pelis de marines de Netflix y a los post de los NATOntados.
Desde luego, cada vez que oigo a alguien hablar de democracia se le nota el remalazo genocida cosa mala.
• América Latina (décadas de 1950–1980s)
• Guatemala (1954): la CIA organizó el golpe contra Jacobo Árbenz; la posterior guerra civil dejó más de 200,000 muertos (según la Comisión de la Verdad de… » ver todo el comentario
China rambien suninistra tecnología a la UE, a EEUU y a Australia
Rusia con ese dinero hace lo que le salga del nardo.
Si no es así que son esas "nuevas sanciones"?
Que no les sancione y comercie con ellos no implica que sean aliados
La UE tenemos a EEUU e Israel, por ejemplo, como aliados, todo dicho.
Y a los ingleses, los mayores genocidadas de la historia.
¿No de te avergüenzas de apoyas nazis y genocidas?
x.com/MarioBojic/status/1959527733135917435?t=AI11oC4Wl5297OQcV52cLg&a
¡anda! Pero si es otro clon astroturfero.