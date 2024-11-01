Estados Unidos: se acabó la era de la lealtad laboral. He aquí por qué las empresas ya no retienen a sus empleados

Durante gran parte de los últimos tres años, las empresas se mostraron reacias a despedir trabajadores, temiendo que se repitiera la escasez de personal que siguió a la recuperación tras el COVID-19. Ahora, el creciente optimismo sobre la IA y los aranceles, impulsan un cambio de estrategia. “Esto empieza a parecerse más a la década de 1990, cuando se recompensaba a las empresas por despedir gente”. La integración de la IA permitirá reducir las plantillas, y los inversores han reaccionado muy favorablemente a estas noticias.