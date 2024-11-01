edición general
Estados Unidos: se acabó la era de la lealtad laboral. He aquí por qué las empresas ya no retienen a sus empleados

Durante gran parte de los últimos tres años, las empresas se mostraron reacias a despedir trabajadores, temiendo que se repitiera la escasez de personal que siguió a la recuperación tras el COVID-19. Ahora, el creciente optimismo sobre la IA y los aranceles, impulsan un cambio de estrategia. “Esto empieza a parecerse más a la década de 1990, cuando se recompensaba a las empresas por despedir gente”. La integración de la IA permitirá reducir las plantillas, y los inversores han reaccionado muy favorablemente a estas noticias.

Fj_Bs #1 Fj_Bs
La IA va cultivar el campo, va desplazar la comida , y asi todo ?? o solo enriquecer a 4 ricos vagos y maleantes ??
Courtois #2 Courtois
#1 No, pero sustituirá al camionero, al contable, al de marketing, a los cuatro chalanes que te llevan la caja, te ahorrará costes en fertilizantes y venenos, aumentará la calidad en última instancia y, sí, presumiblemente, se podrá producir más por menos. Veremos, pero yo creo que la IA está más dentro ya que lo que la gente se piensa.
#3 harverto
Eso, eso, despedid y luego me contáis qué tal va el mercado
