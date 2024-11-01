Estados Enfermos de América  

El asesinato de Charlie Kirk no es un antes y un después. Su horripilante asesinato tiene precedentes en la violencia estructural de la no-politica estadounidense. El imperialismo mata y esta vez le ha tocado a Charlie Kirk.
La autentica enfermedad es el subidón de dopamina que han experimentado los yonkis del relato y que los han empujado a celebrar la muerte de un inocente.
La autentica enfermedad es el uso de constructos idelógicos, por ejemplo con la palabra fascista, para manchar y cancelar personas y ahora justificar su asesinato.
Si Goebbels levantara la cabeza estaría orgulloso.