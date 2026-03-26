El estado de Washington retira 53 millones de dólares de Caterpillar por motivos relacionados con los derechos humanos [EN]

Una coalición de defensores de los derechos humanos judíos y palestinos ha logrado presionar a la oficina del tesorero del estado de Washington para que retire 53 millones de dólares en inversiones de la empresa de maquinaria Caterpillar. El grupo «Cut Ties with Genocide» denuncia que el ejército israelí lleva 60 años utilizando las excavadoras de Caterpillar para derribar viviendas en Gaza y otros territorios palestinos. Esta desinversión pone de relieve la creciente preocupación por las empresas que se benefician de las