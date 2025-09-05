Un Estado de funcionarios envejecidos: el 57% tienen más de 50 años y la mitad se jubilarán en la próxima década

Una plantilla envejecida y con un alto porcentaje de efectivos al borde de la jubilación. Es el panorama que dibujan diversos estudios y estadísticas oficiales para la Administración General del Estado (AGE), que abarca todo el entramado de estructuras al servicio del Gobierno para ejercer sus funciones ejecutivas y administrativas, como los ministerios, delegaciones y subdelegaciones o agencias estatales, entre otros. El 57% de la plantilla de la AGE han cumplido ya los 50 años, mientras apenas un 20% son menores de 40. A pesar del ligero
| etiquetas: estado , ugt , funcionarios , age , plantilla , envejecida , jubilación
Ah, que eso no dá votos cautivos.
Así que llevan siendo los mismos desde hace décadas y aunque han sacado promociones gordas estos últimos años, creo que lo ven como una oportunidad de oro para reducir al mínimo la AGE.