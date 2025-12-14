Estación Espacial China: un nuevo módulo y el paseo espacial para inspeccionar la Shenzhou 20

El pasado 9 de diciembre de 2025 los astronautas Zhang Lu y Wu Fei, tripulantes de la Shenzhou 21, realizaron el primer paseo espacial de la misión (el 24º en la historia de la Estación Espacial China). Se hubiera tratado de un asunto relativamente rutinario de no ser por un par de detalles. Primero, el paseo espacial comenzó a las 02:28 UTC y terminó a las 10:45 UTC, por lo que tuvo una duración de 8 horas y 17 minutos. Esta duración lo convierte en la quinta actividad extravehicular más larga de la historia.