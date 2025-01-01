El establishment vuelve a pensar en una convivencia con el peronismo

El agotamiento del experimento Milei activó una serie de movimientos en el Círculo Rojo. El que llegó al poder después de toda una vida como empleado del establishment, creyó que la baja de la inflación resolvía todos los problemas y sembró de víctimas. Hoy está a la defensiva como nunca y la campaña electoral se le hace cuesta arriba. Aunque haya moderado el tono y haya dejado a un lado el Viva la Libertad Carajo, Milei no despejó las dudas ni tiene garantizada la gobernabilidad.