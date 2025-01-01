edición general
2 meneos
49 clics
Esta es la primera bicicleta eléctrica que se puede recargar con el cargador del móvil

Esta es la primera bicicleta eléctrica que se puede recargar con el cargador del móvil

Tan fácil como desenchufar nuestro móvil y cargar la batería de la bicicleta: nada de aparatosos cargadores, esta bicicleta eléctrica es la primera en poder recargarse con una toma USB-C

| etiquetas: bicicleta eléctrica , movilidad
2 0 0 K 19 tecnología
7 comentarios
2 0 0 K 19 tecnología
a69 #2 a69 *
Bueno un cargador usb-c puede cargar a más de 100 W. Si la batería es de 336Wh pues en poco más de 3 horitas lo tienes.

Soy muy fan de la estandarización usb-c para alimentación. Los jóvenes no creeríais el puto lío que había antes con voltajes, polaridades, tipos de conector redondo, redondo pero caño fino, potencia de la fuente.....
2 K 33
#7 topecb
#2 Desde luego, yo agradezco poder cargar el portátil en el coche sin transformadores, adaptadores o cables raros a la misma potencia que con el cargador original (100W)
0 K 10
Pointman #5 Pointman
Suponiendo un cargador de móvil de los buenos, de 67 Watios, por ejemplo, tardará más de 5 horas.

Su usamos un cargador típico, a partir de los 10W, entonces estamos hablando de más de 30 horas.

Para comparar, mi bicicleta tiene una batería de entorno a los 650W y tarda sobre 2 horas en cargar.
1 K 25
#1 Barriales
La pones a cargar a finales de agosto y para principios del próximo, "casi" cargada.
1 K 18
Meneanauta #4 Meneanauta *
#1 3 horas al 100% especifican
0 K 19
jonolulu #6 jonolulu *
#1 Un cargador de patinete xiaomi no llega a 80w y un USB PD te puede dar 100w
0 K 12
Connect #3 Connect
Vamos, lo que es elegir entre llamar o pedalear.
0 K 12

menéame