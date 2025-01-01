·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
12077
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
6283
clics
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
4060
clics
Pirómanos
3110
clics
El partido de Milei lleva a dos exmodelos de Playboy como candidatas a diputadas
2896
clics
Esto ha pasado en el pregón de las Fiestas Mayores del barrio de Sants en Barcelona
más votadas
680
Espejo Público hace pasar por estudiante a un cargo del PP en un debate sobre los incendios
511
El PP pidió un despliegue de medios aéreos contra los incendios que duplica al del que dispone la UE
427
Vox se opuso a la ley de bomberos forestales en Castilla y León porque dice "bomberas"
321
Momento en que el ejército sionista bombardea a los equipos de rescate en el Hospital Nasser (EN)
551
200 vecinos de Madrid denuncian que la Iglesia pretende vender sus casas a un fondo: "La estafa del arzobispado para hacer viviendas turísticas"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
49
clics
Esta es la primera bicicleta eléctrica que se puede recargar con el cargador del móvil
Tan fácil como desenchufar nuestro móvil y cargar la batería de la bicicleta: nada de aparatosos cargadores, esta bicicleta eléctrica es la primera en poder recargarse con una toma USB-C
|
etiquetas
:
bicicleta eléctrica
,
movilidad
2
0
0
K
19
tecnología
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
0
0
K
19
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
a69
*
Bueno un cargador usb-c puede cargar a más de 100 W. Si la batería es de 336Wh pues en poco más de 3 horitas lo tienes.
Soy muy fan de la estandarización usb-c para alimentación. Los jóvenes no creeríais el puto lío que había antes con voltajes, polaridades, tipos de conector redondo, redondo pero caño fino, potencia de la fuente.....
2
K
33
#7
topecb
#2
Desde luego, yo agradezco poder cargar el portátil en el coche sin transformadores, adaptadores o cables raros a la misma potencia que con el cargador original (100W)
0
K
10
#5
Pointman
Suponiendo un cargador de móvil de los buenos, de 67 Watios, por ejemplo, tardará más de 5 horas.
Su usamos un cargador típico, a partir de los 10W, entonces estamos hablando de más de 30 horas.
Para comparar, mi bicicleta tiene una batería de entorno a los 650W y tarda sobre 2 horas en cargar.
1
K
25
#1
Barriales
La pones a cargar a finales de agosto y para principios del próximo, "casi" cargada.
1
K
18
#4
Meneanauta
*
#1
3 horas al 100% especifican
0
K
19
#6
jonolulu
*
#1
Un cargador de patinete xiaomi no llega a 80w y un USB PD te puede dar 100w
0
K
12
#3
Connect
Vamos, lo que es elegir entre llamar o pedalear.
0
K
12
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Soy muy fan de la estandarización usb-c para alimentación. Los jóvenes no creeríais el puto lío que había antes con voltajes, polaridades, tipos de conector redondo, redondo pero caño fino, potencia de la fuente.....
Su usamos un cargador típico, a partir de los 10W, entonces estamos hablando de más de 30 horas.
Para comparar, mi bicicleta tiene una batería de entorno a los 650W y tarda sobre 2 horas en cargar.