Esta nueva web te orienta sobre cómo seguir una alimentación amigable con el planeta

Amigas de la Tierra acaba de presentar dietaclimatica.org, una web que te permite calcular cuál es tu huella ecológica y ver cuánto es posible ahorrar en emisiones de CO2, combustibles fósiles y en el uso de tierra con una alimentación basada en alimentos agroecológicos producidos en nuestro entorno próximo. Este modelo “responde a las recomendaciones de Organización Mundial de la Salud, y consiste en triplicar el consumo de legumbres, doblar el de frutas y verduras, reducir a la mitad el azúcar y reducir el consumo de carne en un 75%”.

1 comentarios
#1 Pitchford *
El primer enlace del artículo no funciona. El segundo sí. Lo incluyo también aquí para más facilidad.

dietaclimatica.org/
