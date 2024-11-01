Está en nuestra mano ofrecer a la nueva generación de churumbeles una versión decente de las imágenes o una negación desfasada de lo que ven sus sacáis

El relato institucional presenta a María como una madre virginal, aséptica, con una sexualidad sometida al deseo masculino, que pone la vida de sus criaturas al servicio de la voluntad del padre (ausente para más inri) y cuanto más sufrimiento soporte más santa y venerada será (un hijo crucificado). (..) Podría traer a colación, dentro de la cosmovisión islámica, la figura de Fatima Zahra de quien el relato oficial difunde una imagen de mujer de su casa y ferviente oradora que sufría con abnegación y paciencia el martirio. La misma historia.